Blanca Romero:"No entenc per què quan fa fred una dona ha d’anar en pilotes i amb talons"

Mediaset tria Lanzarote per acomiadar l’any en les seues Campanades 2024-2025, una decisió que promet marcar la diferència en aquestes festes. L’esdeveniment estarà liderat per Ió Aramendi i Blanca Romero per a l’hora peninsular, mentre que Ángeles Blanco i Ricardo Reyes s’encarregaran de l’hora canària. Per primera vegada, Blanca es posa al capdavant d’aquesta retransmissió, motivada pel canvi d’escenari.

Blanca va compartir que, en la seua etapa d’èxit amb Física o Química, va rebre ofertes per presentar les Campanades a Madrid, però sempre les va rebutjar perquè el fred de la capital li resultava insuportable. Ara, amb Lanzarote com a lloc elegit, l’actriu assegura que acceptar va ser fàcil.

L’actriu també va aprofitar per agrair a Mediaset aquesta oportunitat, qualificant-la com "un somni fet realitat". A més, compagina aquest projecte amb la pròxima estrena de Next Level Chef, un programa que arribarà aviat a Telecinco.

En la seua conversa, Blanca va fer una reivindicació sobre la moda en esdeveniments hivernals, assenyalant la necessitat que les dones no hagin de passar fred en ocasions especials. "No entenc per què quan fa fred una dona ha d’anar en pilotes i amb talons incòmodes" va afirmar, deixant clara la seua postura.

Presentadors de les campanades

Encara que les seues paraules semblaven una indirecta cap a Cristina Pedroche, coneguda pels seus arriscats estilismes en les Campanades, Blanca va aclarir la seua intenció: "Admiro Cristina, el que fa és únic, però els nostres estils són completament diferents". L’actriu va emfatitzar la seua preferència per un vestidor més còmode i abrigat, defensant que la moda pot ser funcional i elegant.

Sobre el seu company de retransmissió, Blanca va destacar la bona connexió que tenen. "Ion Aramendi és carismàtic, segur i molt divertit. Ens entenem molt bé, la qual cosa fa tot més fàcil", va assenyalar. Finalment, va convidar els espectadors a disfrutar de l’esdeveniment: "Des de Lanzarote transmetrem alegria i bon clima. Serà una cosa única, no se'l perdin".