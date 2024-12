La lleidatana Elena Martínez arriba a la primera semifinal de l''OP FEST'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La cantant lleidatana Elena Martínez Antolin arriba a la primera semifinal de l’OP FEST, que se celebrarà aquesta nit i es podrà seguir a Lleida TV a partir de les 22.00 h. Aquest concurs, que busca la millor cançó de l’any en català, ja està camí de la final amb una fase en què s’escolliran sis dels catorze candidats que participaran en la final l’11 de gener que ve al Teatre Auditori de Cardedeu a Barcelona. L’OP FEST és un talent show de Catalunya que posa en relleu l’alt nivell dels artistes emergents del territori i un espai per gaudir de la varietat i la riquesa de la música en català. Per una altra banda, Lleida TV emetrà a les 21.00 h Lleida Activa, que avui aborda la iniciativa Lleida Advisory Board for Transformative Investments, que està treballant en deu projectes per a la transformació de les Terres de Ponent, el Pirineu i l’Aran.