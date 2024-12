La Marató celebra la 33a edició amb un programa que durarà tot el dia

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Marató 2024 celebra avui la trenta-tresena edició amb un programa que s’emetrà a partir de les 09.30 h a 3Cat. Albert Om presentarà aquest espai que serà a l’aire lliure al Parc Audiovisual de Catalunya, a Terrassa, per reivindicar la importància de respirar aire net i hi haurà tres connexions més: una a l’Illa de Gràcia, al delta de l’Ebre, amb els meteoròlegs Gemma Puig i Eloi Cordomí, un altre al Parc Olímpic del Segre, a la Seu d’Urgell, amb els periodistes esportius Xavi Valls i Marta Bosch, que parlaran de com un estil de vida saludable pot prevenir les malalties respiratòries; i per últim, al parc de la Devesa, a l’Auditori Palau de Congressos de Girona, amb Marta Montaner i Manel Alías. La Marató donarà visibilitat a les malalties respiratòries gràcies al testimoni d’una trentena de persones que explicaran les seues vivències.