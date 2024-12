'El foraster' visita Nulles, un poble de l'Alt Camp de tradició vinícola

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El foraster de TV3 visita aquesta setmana Nulles, un petit poble de l’Alt Camp de tradició vinícola que amaga algunes històries insòlites i un gran misteri. A Nulles va caure un meteorit, hi ha una catedral modernista sense parió, un escut de pedra únic a tot Catalunya i un ocell cantaire propi. Quim Masferrer descobrirà el fenomen “la taula de Nulles”, que als anys 70 va deixar el país commogut amb la Mari, una nena de només 11 anys que, col·locant les mans sobre aquesta taula, era capaç de moure-la, aixecar-la i fer que contestés les preguntes de la gent. La banda sonora d’aquest poble la posen The Regordettes, unes autèntiques estrelles del rock comarcal. Després, Masferrer coneixerà famílies com la del Cesc, el Francesc i l’Helena, que ho donen tot per fer el millor vi, i acabarà aplaudint una posta de sol amb la Carme.