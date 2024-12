Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Joc de cartes arriba al Parc Natural de Collserola per trobar el millor restaurant. Marc Ribas viatja a Sant Cugat del Vallès per conèixer la Casa Fuster: Masia Sant Cugat; a Cerdanyola del Vallès visitarà el Green Leka; a Molins de Rei dinarà a Can Tintorer; i finalment, també a Sant Cugat del Vallès, tastarà el menjar de Garden Pizza.