RTVE compra la final de Champions fins al 2027 per 7,5 milions

RTVE aconsegueix que la final de la Champions League es quedi a la cadena pública i emetrà les del 2025, 2026 i 2027. El cost total d’aquests drets és de 7,5 milions d’euros, 2,5 milions per any i partit. La UEFA havia subhastat les finals de la Champions entre els diferents grups audiovisuals. Al novembre, tant RTVE com Atresmedia i Mediaset van licitar per aquest paquet de partits i, finalment, la corporació pública es queda amb tots els drets. Es tracta d’un dels grans esdeveniments esportius d’Europa i sol tenir audiències milionàries a Espanya, estigui o no un equip estatal en aquests partits. La final entre el Reial Madrid i el Liverpool el 2022 la van veure uns 7,7 milions de persones a La 1, amb un 52,8 per cent de share, i aquest any, la que va jugar Reial Madrid contra el Borussia Dortmund va reunir 6,2 milions i un 48,8 per cent.