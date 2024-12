Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El foraster visita Prada de Conflent hores abans de l’encesa de la Flama del Canigó. Al poble, el Joel convencerà Masferrer per pujar al castell de Vilafranca, on hi ha “quatre escales”. El testimoni de l’Antoni, de 77 anys, ajudarà el presentador a comprendre la persecució que ha patit el català a la Catalunya Nord.