'El Cant de la Sibil·la', a Lleida TV - SANTI IGLESIAS

Lleida Televisió emetrà a les 22.35 hores la interpretació d’El Cant de la Sibil·la per les veus del Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados a l’església de Sant Llorenç de Lleida, sota la direcció de Xavier Puig, una actuació impulsada per la Fundació Horitzons 2050. Prèviament, està previst el concert El torneig de les tres bruixes de Corocrux.