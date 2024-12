Demet Özdemir enfronta una pèrdua dolorosa: l’adeu al seu gran amic Işık İpek

Demet Özdemir passa un moment personal difícil després de la mort del seu estimat amic, el periodista i fotògraf Işık İpek. La notícia de la seua mort va sacsejar tant la família com la comunitat turca. El tràgic succés va ocórrer quan Işık va ser trobat mort a casa seua, i l’Associació de Periodistes de Turquia va confirmar la trista notícia. A través d’un comunicat, van expressar la seua consternació, assenyalant que la mort d’Işık deixava un buit profund al món del periodisme i la fotografia a Turquia. La germana d’Işık, Eylem İpek Şafak, productora, també va compartir el seu dolor en xarxes socials, demanant pau per al seu germà i enviant forces a la família.

El funeral d’Işık va tenir lloc a la Mesquita Zincirlikuyu, després de l’oració vespertina. La cerimònia va continuar al cementiri de Yeniköy, on amics i familiars es van acomiadar d’ell. Entre els presents, no va faltar Demet Özdemir, que, malgrat la seua atapeïda agenda, va prendre el temps per retre-li homenatge al seu amic. En el seu compte d’Instagram, l’actriu d’Erkenci Kus va publicar un missatge emotiu: "Que la teua casa sigui el paradís, Işık. Que el teu descans sigui ple de pau. Les meues condolences a la seua família i éssers estimats."

El dolor també es va reflectir en altres figures del món de la música i el cine. La cantant Derya Uluğ va recordar Işık com un ésser "com un àngel", mentre que el cantant Mahsun Kırmızıgül va expressar la seua tristesa per la partida d’algú tan "meravellós, alegre i sincer", enviant les seues condolences a la família.

Işık İpek

El periodista va ser trobat sense vida al seu apartament d’Etiler després que la seua família i col·legues, preocupats per la seua absència, decidissin contactar a un manyà per accedir a la seua casa. Encara que s’esmenta que va potser va patir un atac cardíac, encara no s’ha confirmat la causa exacta de la seua mort. L’impacte de la seua partida ha estat enorme, deixant tots els que el van conèixer amb una profunda tristesa.

Demet Özdemir, que va compartir moments propers amb Işık, i molts d’altres no van poder contenir l’emoció en acomiadar-se de qui va ser un gran amic, deixant una empremta inesborrable als seus cors.