A Cristina Pedroche li ha sobrat tanta llet materna que s’ha fet una diadema per a 'Zapeando'

Les Campanades de final d’any van reunir a milions davant la televisió, amb La 1 superant Antena 3 en audiència després de tres anys de derrotes. David Broncano i Lalachus van liderar la retransmissió a la cadena pública, mentre que Cristina Pedroche i Alberto Chicote van captar totes les mirades en Antena 3, gràcies a la creativitat que cada any embolica el look de la presentadora.

El vestit de Pedroche es va convertir en el tema del moment. 8.500 cristalls elaborats amb la seua pròpia llet materna cristal·litzada van donar forma a un disseny únic i carregat de significat. Per aconseguir-ho, Pedroche va acumular entre cinc i sis litres de la seua pròpia llet congelada, que ja no era apta per a la seua filla, i va transformar el seu disseny en un símbol de maternitat i creativitat.

L’impacte del vestit va transcendir la nit del 31 de desembre. Pedroche va tornar a Zapeando el 2 de gener amb una sorpresa especial: lluïa una diadema elaborada també amb llet cristal·litzada. En xarxes socials, va compartir el procés: “Tenia tanta llet caducada que m’ha sobrat per fer-me un munt de coses”, va confessar amb humor. Així que es va fer de complement una diadema.

Cristina Pedroche i Chicote

Dies abans, va sorprendre amb una notícia especial: està esperant el seu segon fill. En el programa de laSexta, va reflexionar sobre la seua experiència aquest any, assegurant que se sentia més tranquil·la que en anys anteriors. Encara que Antena 3 no va liderar en audiència, Pedroche va destacar que estava orgullosa de l’esforç del seu equip i va recomanar allunyar-se de les xarxes socials per cuidar la salut mental.

De tornada a casa, Pedroche va compartir un moment íntim a Instagram: “El millor de tornar a casa sempre és això”, va escriure mentre donava el pit a la seua filla Laia. Les seues paraules, carregades de tendresa, van emocionar els seus seguidors.