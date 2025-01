Marta i Fina: Premi al millor petó del 2024 per la seua interpretació en 'Somnis de Llibertat’

La història de Marta i Fina en Somnis de llibertat, interpretades per Marta Belmonte i Alba Brunet, ha emocionat milers d’espectadors. El seu inoblidable primer petó els va atorgar el Premi al Mejor Primer Beso del 2024, un reconeixement entregat per la revista Telenovel·la que celebra els moments més icònics de la televisió.

Aquest petó, entre dos personatges femenins, s’ha convertit en molt més que una escena romàntica. Ambientada als anys 60, una època d’estricta repressió social, la relació entre aquestes dos dones simbolitza el coratge d’estimar sense restriccions. La tendresa i la valentia d’aquell instant van tocar profundament a l’audiència, consolidant-lo com un dels moments més destacats de la sèrie.

Tant Marta Belmonte com Alba Brunet han assenyalat la importància d'explicar relats com el de Marta i Fina. “Aquesta història visibilitza l’esforç de tantes persones que lluiten per estimar amb llibertat”, han dit les actrius en diverses entrevistes. El seu missatge no només ha impactat a Espanya, sinó que ha transcendit fronteres, convertint a les Mafin (tal i com les anomenen els seus seguidors), en un fenomen global.

Mafin

La química entre Marta i Fina ha transformat Somnis de llibertat en un referent dins de la ficció espanyola. La seua evolució com a parella, enfrontant prejudicis i les dificultats del seu temps, ha deixat una marca profunda en l’audiència. Amb aquest premi, es consoliden com una de les parelles més estimades de la televisió recent.

Més enllà dels premis, Marta i Fina ens recorden que l’amor veritable sempre troba el seu camí, fins i tot en els contextos més complicats. Aquest reconeixement no només celebra el seu impacte a la pantalla, sinó també el missatge d’inclusió i valentia que representen.