Arriba el moment més esperat de 'La Promesa', el casament de Jana i Manuel

La sèrie La promesa continua sent un fenomen imparable. Després de conquerir el seu públic el 2023 i aconseguir el prestigiós Emmy Internacional el 2024, aquesta producció de Bambú Producciones arranca el 2025 amb un esdeveniment que tots els fans estaven esperant: el casament entre Jana i Manuel, els seus personatges principals.

L’esperat enllaç entre Jana i Manuel, interpretats per Ana Garcés i Arturo Sancho, tindrà lloc en un horari excepcional. El dimarts 7 de gener, a les 22:50, La 1 emetrà un episodi doble en prime time, adaptant-se al gran impacte que aquest capítol genera entre els seguidors. Aquest canvi en la programació reforça la importància del moment, garantint que més espectadors gaudeixin de la màgica celebració.

Casament de Jana i Manuel.RTVE

El mateix dia, la sèrie assolirà una altra fita amb l’emissió del seu capítol 500, un nombre que poques ficcions aconsegueixen. La vetllada en començarà amb l’episodi 498, que prepararà el terreny per als esdeveniments centrals. Els dies posteriors, del 8 al 10 de gener, s’emetran tres capítols que aprofundiran en les conseqüències del casament, obrint noves trames per a la sèrie.

La Promesa

Encara que tot sembla estar llest per al gran dia, els obstacles no faltaran per a Jana i Manuel. Des del principi, la marquesa ha intentat frenar la relació, i la seua oposició no s’aturarà ara. Fins i tot buscarà sabotejar la celebració, complicant la feina del servei. Alhora, altres històries dels personatges secundaris afegiran tensió i sorpreses a l’esperat esdeveniment.

El casament de Jana i Manuel no només és un moment clau en la trama de La promesa, sinó també un símbol de l’èxit i l’evolució de la sèrie. Amb emocions garantides, girs inesperats i un desplegament en prime time, aquesta nit quedarà gravada al cor dels espectadors.