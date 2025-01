El menyspreu de Bertín Osborne al seu fill més petit

Gabriela Guillén va sorprendre els seus seguidors en publicar, per primera vegada, una fotografia al costat del seu fill, fruit de la seua relació amb Bertín Osborne. L’empresària paraguaiana va celebrar el primer aniversari del petit, el nom del qual encara no s’ha fet públic, i va aprofitar per dedicar-li un missatge ple de tendresa en xarxes socials.

“Una imatge val més que mil paraules. Bon any per a tothom. Gràcies pels vostres missatges per al meu rei, que es multipliquin aquests bons desitjos per a vosaltres. Us regalem una abraçada plena d’amor”, va escriure Gabriela a Instagram. Al costat del text, va compartir unes imatges d’aire nadalenc que reflecteixen l’amor cap al seu fill.

Gabriela Gillén primer imatge del seu fill.Instagram

En un moviment que molts han interpretat com una insolència, Bertín Osborne va publicar a Instagram una fotografia al costat de quatre dels seus fills grans, deixant fora el menor nascut de la seua breu relació amb Gabriela. Aquest gest ha generat crítiques, especialment després que el cantant declarés en un comunicat el seu compromís d’actuar en benefici del benestar del nen.

En el seu comunicat, Bertín va reconèixer que les seues primeres reaccions davant de la notícia de la paternitat no van ser adequades. Va afirmar que la seua prioritat seria garantir un entorn segur i feliç per al menor. Tanmateix, la seua absència en l’aniversari del petit i la falta de felicitacions nadalenques contradiuen aquestes paraules, alimentant el malestar entorn de la seua actitud.

Gabriela Guillen

La relació entre Gabriela i Bertín es troba en un punt crític, ja que el proper 22 de gener ambdós s’enfrontaran en els tribunals per resoldre la demanda de paternitat que ella va interposar. Aquest procés busca establir les responsabilitats legals i definir com el cantant participarà en la vida del seu fill.

Mentrestant, Gabriela va celebrar l’aniversari del petit envoltada d’amics i familiars a Madrid. Davant de les preguntes de la premsa sobre l’absència de Bertín, la seua resposta va ser contundent: “Esperàveu alguna cosa? Jo no”.

Bertín va decidir començar el 2025 compartint una imatge familiar al costat de les seues filles Alejandra, Eugenia i Claudia, fruit del seu matrimoni amb Sandra Domecq, i el seu fill Carlos, nascut de la seua relació amb Fabiola Martínez. A la foto, feta en el camp, el cantant apareix abraçat pels seus fills grans, en una estampa que molts van interpretar com un missatge implícit cap a la mare del seu fill menor.