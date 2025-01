Demà dijous 9 de gener, a les 22:00 hores, Divinity presenta Draps bruts, una nova ficció turca que promet convertir-se en un fenomen televisiu. Protagonitzada per Ceren Moray, Ayça Bingöl i Cansu Tosun, aquesta sèrie narra la vida de tres dones que treballen com a empleades de la llar a Istanbul. Envoltades de poder i luxe, les seues vides estan marcades per secrets, traïcions i passions que canviaran al seu destí per sempre.

La història comença amb un succés que el transforma tot: el suïcidi d’una companya de feina. Aquest tràgic esdeveniment marca l’inici d’un camí ple d’intriga i emocions per a les protagonistes. Estrenada a Turquia el setembre de 2023 i creada per Merve Girgin, Draps bruts combina drama, romanç i girs sorprenents. La intensitat de la seua narrativa i el retrat de les relacions humanes fan que aquesta sèrie sigui una aposta irresistible per als seguidors de la ficció turca.

En el centre de la història hi ha Hayriye, Songül i Medine, tres dones amb vides molt diferents, però amb un vincle comú: la seua lluita diària en un món que sovint les ignora.

Hayriye, interpretada per Ceren Moray, és una dona carismàtica i bondadosa que sempre està disposada a ajudar. Encara que el seu caràcter sembla alegre, la seua vida és plena de desafiaments. Sense família pròpia, troba el seu refugi en els seus amics, encara que la seua tendència a no guardar secrets sol causar-li problemes.

Draps bruts

Songül, encarnada per Ayça Bingöl, és una figura protectora i solidària. Després de superar un difícil divorci, enfronta les exigències d’un cap complicat, mantenint sempre la seua fortalesa i generositat.

Finalment, Medine, interpretada per Cansu Tosun, és una dona reservada i lleial. El seu caràcter tímid la porta a acceptar tot sense qüestionar, però un acte de traïció per part del seu cap l’obligarà a replantejar-se la seua vida.

La producció compta també amb la participació de Melisa Döngel, coneguda pel seu treball a Love is in the air. La seua presència, al costat de la de les tres protagonistes, assegura una interpretació de qualitat en una història que promet commoure i entretenir.