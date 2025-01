Aquestes són les millors sèries de televisió segons els Globus d’Or 2025

L’edició 2025 dels Globus d’Or va deixar moments inoblidables, amb Shogun i Hacks com a grans triomfadors en drama i comèdia. Les actuacions i produccions més destacades de l’any van brillar en una gala plena d’emocions.

Després d’arrasar en els Emmy amb 18 estatuetes, Shogun va tornar a conquerir, aquesta vegada emportant-se quatre Globus d’Or. La sèrie es va consagrar com a millor drama, mentre que Hiroyuki Sanada i Anna Sawai van ser reconeguts com millor actor i actriu. A més, Tadanobu Asano va rebre el guardó a millor actor de repartiment, consolidant el prestigi d’aquesta producció èpica. Aquests èxits situen Shogun com una de les ficcions més influents del panorama televisiu.

Hacks

En l’apartat de comèdia, Hacks va sorprendre en alçar-se amb el premi a millor sèrie de comèdia o musical, superant The Bear, la producció més nominada amb cinc mencions. Jean Smart, protagonista d’Hacks, va ser guardonada com a millor actriu, reafirmant el seu lideratge en el gènere. Per la seua part, Jeremy Allen White va aconseguir per tercer any consecutiu el premi a millor actor de comèdia pel seu paper de Carmy Berzatto a The Bear. Tanmateix, la sèrie no va aconseguir el reconeixement esperat en aquesta gala.

Jeremy Allen White en la sèrie The Bear.Hulu

avier Bardem, nominat com a millor actor de repartiment per la seua interpretació en Monstres: La història de Lyle i Erik Menéndez, no va aconseguir el guardó. En aquesta minisèrie de Netflix, Bardem dona vida a José Menéndez, un personatge controvertit. El premi va ser per a Tadanobu Asano, que també va destacar a El Maestro. Bardem suma ja sis nominacions als Globus d’Or, encara que continua comptant amb un per la seua actuació en No és país per a vells.

‘Monstres: La història de Lyle i Erik Menendez’

La producció Baby Reindeer es va emportar el premi a millor minisèrie, mentre que Jessica Gunning va ser reconeguda com a millor actriu de repartiment, superant Liza Colón-Zayas de The Bear. Durant la cerimònia, Richard Gadd, creador de Baby Reindeer, va instar a les plataformes a apostar per històries més complexes: “Espero que aquest èxit demostri que el públic valora trames més profundes i desafiadores”, va comentar.

En una de les categories més esperades, Jodie Foster va ser guardonada com a millor actriu de minisèrie per True Detective: Night Country Part: 1. Això va deixar Sofía Vergara, nominada pel seu paper a Griselda, sense l’oportunitat de guanyar el seu primer Globus d’Or. La nit va ser un clar reflex de l’alta competència en la indústria televisiva actual.