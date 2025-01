Victoria Federica al límit en 'El Desafío’: "Jo és que no puc..."

El Desafiament, un dels formats estrella d’Antena 3, arranca la seua nova temporada amb un grup de famosos disposats a superar els reptes més exigents. Entre els participants es troben Genoveva Casanova, Gotzon Mantuliz, Lola Lolita, Manuel Díaz El Cordovès, Roberto Brasero, Susi Caramelo i Victoria Federica de Marichalar. Roberto Leal continuarà com a presentador, mentre que els jutges Juan del Val, Santiago Segura i Pilar Rubio avaluaran cada desafiament.

La cadena ha començat a promocionar aquesta edició amb avenços que han deixat a molts d’intrigats. En un d’ells, Victoria Federica apareix emocionada i sostenint una arma de precisió, mostrant el seu costat més vulnerable. En el vídeo se l’escolta dir: “Em diuen 'creu-t’ho, creu-t’ho' i jo és que no puc, perquè mai no m’he cregut res i no em surt.”

L’impacte de les proves també es reflecteix en les reaccions de la resta dels concursants. Algunes frases com “m’acabo de destrossar l’abdomen” o “s’està atabalant!” donen una idea de la duresa dels reptes. Incluso Roberto Leal va expressar la seua sorpresa: “Porto 24 anys treballant en la tele i això no ho havia vist mai.”

L’edició anterior va tancar amb excel·lents resultats, assolint un 14% de quota de pantalla i 1,4 milions d’espectadors de mitjana. A més, va aconseguir un total de 4,1 milions d’espectadors únics, consolidant-se com a líder d’audiència.

Victoria de Marichalar

Victoria Federica, que va visitar El Hormiguero al setembre, va confessar que participar en El Desafío va ser una de les decisions més importants de la seua vida. “Em vaig sentir com casa des del primer moment i vaig aconseguir superar reptes que mai no vaig imaginar,” va compartir amb entusiasme.

Roberto Leal també va elogiar la seua actitud i compromís: “Victòria és una persona senzilla i treballadora, amb una actitud competitiva increïble. No ha vingut sol a participar, ve a guanyar.” La seua valentia i l’entrega de tot l’elenc prometen una temporada plena d’emocions i sorpreses.