Torna 'Això no és una cançó'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El programa musical de TV3 Això no és una cançó torna aquesta nit (22.05) amb la seua programació habitual, amb un capítol en el qual Ramon Gener exposarà a un grup d’alumnes la importància i el poder que té la música, amb un dels grans hits dels anys 60, el Sweet Caroline del cantant nord-americà Neil Diamond. Gener descobrirà les claus que l’han convertit en un clàssic imprescindible i corejat en tota mena d’esdeveniments. Sobretot actes esportius, majorment en el futbol i el beisbol. Una cosa que li confereix la categoria de ser alguna cosa més que una cançó. En el mateix episodi, coneixerem el músic català Arnau Grabolosa, més conegut com Grabu, que donarà detalls de la seua gira musical per Espanya Time and again durant aquest any 2025, amb concerts a Madrid, Saragossa, Valladolid, Langreo i Càceres.