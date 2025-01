Kerem Bürsin en ‘Simarik’: “Amb aquesta pel·lícula vaig experimentar el veritable esperit del cine”

El 20 de desembre es va estrenar Simarik, una producció que aspira a revolucionar el cine turc. Kerem Bürsin, un dels actors més destacats de la indústria, lidera aquest projecte dirigit pel prestigiós cineasta Onur Ünlü. La pel·lícula combina elements de comèdia i drama, apostant per una narrativa única que desafia els estàndards habituals.

En una entrevista recent, l’actor va parlar sobre la seua experiència en treballar a Simarik. “Aquesta pel·lícula em va permetre experimentar el veritable significat de fer cine. Va ser emocionant en tots els sentits,” va expressar Bürsin, deixant clar el seu orgull per aquest treball.

L’actor també va subratllar la importància del projecte en el context actual de la indústria. “Espero que aquesta pel·lícula aporti una cosa valuosa al cine i serveixi d’inspiració per a un mercat que enfronta molts reptes,” va comentar.

Més enllà del seu argument, Simarik destaca per la decisió de apostar per una proposta arriscada. Bürsin va reconèixer l’audàcia dels productors i el significatiu d’aquesta oportunitat. “Sabia que projectes com aquest no es repeteixen. Era una decisió que s’havia de prendre perquè reflecteix el que som com a societat,” va assenyalar.

Kerem Bürsin

La participació d’Onur Ünlü com a director va ser clau perquè Bürsin acceptés el paper. “Quan vaig saber que ell estaria al comandament, vaig saber que el resultat seria extraordinari. La seua visió transforma qualsevol projecte en una cosa inoblidable,” va agregar l’actor.

Simarik no només promet sorprendre, també representa un pas endavant en la carrera de Kerem Bürsin. Amb aquesta pel·lícula, reafirma el seu lloc com una de les figures més influents del cine turc.

La unió d’un guió innovador, un elenc de primera i la direcció d’Onur Ünlü converteix Simarik en una pel·lícula que busca deixar una empremta inesborrable en la indústria. Els espectadors esperen ansiosos per descobrir com aquesta obra redefineix les expectatives del cine contemporani.