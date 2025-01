Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Catalunya ha estat designada aquest any com a Regió Mundial de la Gastronomia i, per aquesta raó, el programa DiS que presenta Glòria Farré té com a protagonista Montse Guardiola, restauradora i presidenta de la Ruta del Vi de Lleida-DO Costers del Segre, que explicarà com beneficiarà Ponent aquest reconeixement.