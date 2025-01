Mascles Alfa ha tornat a Netflix amb força, col·locant-se ràpidament com un dels continguts més vistos. Laura i Alberto Caballero, experts en comèdia, han aconseguit superar-se una vegada més amb una temporada plena d’emocions i humor intel·ligent.

Enmig de la promoció de la sèrie, Kira Miró va compartir com aquest projecte s’ha convertit en una de les fites de la seua carrera. “He lluitat molt per arribar fins aquí, i als meus 40 anys, estic vivint un gran moment professional”, va confessar emocionada. El seu orgull no només és en el seu treball, sinó també en la seua vida personal. La seua parella, Salva Reina, va ser nominat als Goya, una notícia que la va omplir de felicitat.

L’actriu canària també va parlar sobre la seua connexió amb Luz, el seu personatge en la sèrie. “Luz és tot el que m’agradaria ser: lliure, sincera i sense complexos”, va comentar. La valentia i autenticitat de Luz inspiren tant als espectadors com a Kira, qui gaudeix interpretar-la i sent que aquest paper li permet explorar facetes més atrevides.

La relació entre Llum i Pau, interpretada per Irene Arcos, és una de les trames més impactants d’aquesta temporada. Segons Kira, mostrar les dos cares de Luz –la seua fortalesa i la seua vulnerabilitat– ha estat un dels reptes més grans, però també dels més gratificants. “Amb Pau veiem un costat més humà i sensible de Luz. És bonic veure com el context defineix qui ets en cada moment.”

Kika Miró

A més, treballar al costat de Marta Hazas ha estat una experiència curiosa per a Kira. “Ens confonen moltíssim perquè físicament ens assemblem. Però el seu personatge i el meu tenen contrastos que enriqueixen la trama.”

En aquesta temporada, els Cavaller han elevat l’aposta, combinant moments de rialles amb altres que toquen el cor. “És una sèrie que, a més d’entretenir, et deixa pensant. Parla de feminisme, relacions i com cada personatge s’enfronta a la seua pròpia evolució, ” va explicar Kira.

Kira també va reflexionar sobre la representació de les dones en la indústria del cine i la televisió. “Als 30 em va costar trobar papers perquè no encaixava en el perfil de joveneta ni en el de madre.” Tanmateix, els 40 han marcat un renaixement en la seua carrera. “Crec que estem començant a trencar estereotips. Espero que continuem avançant cap a una indústria més inclusiva.”

Kika Miró

Amb nostàlgia, Kira va recordar els seus inicis i va enviar un consell a la jove actriu que va ser: “Confia en tu mateixa. Gaudeix més del camí i no deixis que la por et freni.”

Mascles Alfa s’ha consolidat com una sèrie que combina entreteniment i reflexió, fent que cada capítol sigui una experiència única. “No se la perdin. Riuran, emocionar-se i estimar tots els personatges”, va concloure Kira.