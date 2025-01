Atresmedia destaca en la Berlinale amb ‘Santuari’ i ‘Honor’

Atresmedia arriba a Berlín amb ‘Santuari’ i ‘Honor’, dos de les seues produccions més recents. Ambdues han estat seleccionades per al Berlinale Series Market Selects, una secció que reuneix les ficcions més destacades a nivell global. D’entre centenars de projectes, només 17 han aconseguit un lloc, i aquestes dos sèries espanyoles formen part de la llista.

Les produccions triades comptaran amb un passi especial a Berlinale, la qual cosa els permetrà atreure l’atenció de compradors i distribuïdors de tot el món. A més, Atresmedia Sales serà l’encarregat de la seua distribució internacional i participarà en el Berlinale Series Market, que se celebrarà del 16 al 19 de febrer. Aquest esdeveniment suposa un pas més en l’expansió global del grup.

Aquesta sèrie, produïda per Atresmedia i Pokeepsie Films, compte amb Montse García i Rodrigo Ruiz-Gallardón com a productors executius, al costat d’Álex de la Iglesia i Carolina Bang a la producció. Aura Gallard i Lucía Guerrero protagonitzen aquest inquietant thriller.

La trama segueix a Valle (Aura Gallard), una enginyera experta en intel·ligència artificial amb una ètica fèrria. Tanmateix, quan li proposen d’unir-se al Santuari, tot en el que creï comença a trontollar. Pilar (Lluia Guerrer), embarassada de tres mesos, arriba al Santuari i aviat comença a notar que alguna cosa no encaixa en aquest lloc.

Honor

‘Honor’ és una coproducció d’Atresmedia i Portocabo, amb Montse García i Alfonso Blanco com a productors executius. La sèrie adapta el format israelià ‘Kvodo’, creat per Ron Ninio i Shlomo Mashiach per a yes TV.

Darío Grandinetti encapçala el repartiment d’aquest intens drama judicial i criminal. La història segueix un jutge amb una carrera irreprotxable, la vida de la qual fa un gir inesperat quan el seu fill es veu implicat en un atropellament mortal. Obligat a prendre una decisió extrema, s’enfrontarà al dilema més important de la seua vida: fins on està disposat a arribar per salvar-lo?