‘Sa Majestat’: la irreverent comèdia sobre la monarquia que estrena Prime Video

El 27 de febrer arriba a Prime Video ‘Sa Majestat’, una sèrie que aposta per l’humor i la ironia per retratar la família reial|real. Con Anna Castillo i Ernesto Alterio al capdavant del repartiment, aquesta ficció creada per Borja Cobeaga i Diego San José promet sorprendre amb la seua mirada crítica i despreocupada.

En l’avançament de la sèrie es pot veure Anna Castillo a la pell de la princesa Pilar, immersa en esdeveniments oficials al costat del seu pare, el rei Alfons XIV (Pablo Derqui). També apareix Ernesto Alterio interpretant Guillermo, el fidel secretari de la princesa.

Sa MajestatPrimi Video

L’elenc compta amb actors de renom com Ramón Barea, que assumeix el paper del cap de la Casa Reial, i Ana María Vidal, que interpreta la mare de Guillermo. Lluia Díez dona vida a Camí, la millor amiga de Pilar, mentre que Pablo Vázquez encarna el cap de Seguretat. A més, Freddie Dennis s’uneix a la història com un amor del passat de la princesa.

La producció de 100 Bales (THE MEDIAPRO STUDIO) i Sayaka Producciones busca oferir un enfocament irreverent i divertit sobre el paper de la monarquia en l’actualitat.

La trama se situa el 2024, un any complicat per a la corona espanyola. Després d’un escàndol que sacseja a la institució, el rei Alfons XIV es veu obligat a apartar-se i Pilar, la seua filla, ha d’assumir el lideratge.

Al llarg dels episodis, la jove princesa provarà de demostrar que no és la figura immadura i rebel que molts creïn. Tanmateix, amb el pas del temps, descobrirà que algunes d’aquestes crítiques poden no estar del tot equivocades.