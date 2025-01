Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Canal 33 emet avui (22.30) Shahid, créixer o morir a Palestina, un documental d’Andreu Merino i Joan Giralt que exposa la vida de tres nens palestins per donar a conèixer fins a quin punt la seua infància va estar marcada per l’ocupació militar en els anys 60 a Cisjordània, i en uns carrers que estan sent arrasats per l’exèrcit israelià.