Irene Arcos brilla en 'Mascles Alfa' amb un paper trencador

Als seus 43 anys, Irene Arcos continua conquerint la pantalla amb el seu talent i carisma. Després dels seus exitosos papers en El embarcador i Todos menteixen, l’actriu s’uneix a la tercera temporada de Machos Alfa amb un personatge completament diferent: Pau, una dona poderosa i segura de si mateixa, però amb una gran vulnerabilitat oculta.

Des del primer dia, Irene es va sentir acollida per l’equip. "La química entre el repartiment és increïble", confessa. Treballar amb Kira Miró ha estat un regal, ja que juntes van construir una història intensa i plena de matisos. El seu personatge, Pau, representa una dona d’èxit que, per primera vegada, enfronta una batalla emocional que no pot guanyar amb diners ni poder.

Irene descriu Pau com "una fantasia de personatge", amb una personalitat abassegadora i una energia aclaparadora. La seua relació amb Luz (Kira Miró) afegeix un component emocional que desafia la seua mentalitat d’èxit absolut. L’actriu reconeix que interpretar Pau ha estat un repte, ja que la porta a explorar emocions intenses i enfrontar-se a situacions inesperades.

Un dels moments més especials per a Irene va ser una escena amb la filla d’Esther (Raquel Guerrero), on Pau ajuda l’adolescent a enfortir la seua confiança. "És una de les meues escenes favorites, molt ben escrita i plena de veritat", assenyala.

Irene Arcos

Irene ha recorregut un camí llarg en la indústria. "La meua carrera ha estat pas petit a pas petit, no hi va haver un gran descobriment del no-res", assegura. Durant anys, va interpretar petits papers fins que va arribar la seua gran oportunitat amb El embarcador. La seua constància i talent l’han portat a ser una de les actrius més destacades del moment.

A més de la interpretació, Irene té interès en l’escriptura i la direcció. "Abans de ser actriu, vaig estudiar comunicació audiovisual. M’encanta explicar històries, no descarto posar-me darrere de la càmera", revela.

Con Machos Alfa, Irene Arcos reafirma la seua versatilitat i capacitat per connectar amb el públic. El seu talent, sumat a la seua entrega en cada projecte, la consoliden com una de les figures més sòlides de la ficció espanyola.