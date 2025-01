Torna 'Crims'a TV3 amb el cas de Carme Gallart a Tarragona

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Crims estrena temporada a TV3 amb el cas de la desaparició de Carme Gallart l’any 2015 a Tarragona, el primer dels vuit episodis que s’emetran cada dilluns a la cadena. El periodista lleidatà Carles Porta indagarà en un cas que va succeir als Pallaresos, un municipi de 5.000 habitants, per descobrir què va passar amb Carme Gallart, una dona que va desaparèixer en el seu trajecte a la capital del Tarragonès. La dona es va desplaçar al matí a una parada d’autobús per anar a la ciutat a veure un amic, però Gallart no va arribar a pujar mai al vehicle, segons declara el conductor. Quan la seua filla Mònica en denuncia la desaparició, sorgeixen dos sospitosos: José Luis Rodríguez, amic amb qui parlava la víctima, i Ramon Franc, un agent immobiliari amb qui es va querellar per estafa. Temps després d’aquest succés, es descobreix l’assassinat de Gallart.