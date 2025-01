'Eski Para': la nova sèrie turca que promet arrasar el 2025

Els amants de les sèries turques estan impacients per l’estrena d’Eski Para, una de les ficcions més esperades del proper any. La producció, protagonitzada per Engin Akyürek i Aslı Enver, arribarà a Netflix Turquía i promet captivar el públic. Per als seguidors de l’actor, serà la seua tornada després del seu paper en Adim Farah, on va compartir protagonisme amb Demet Özdemir.

La trama d’Eski Para se submergeix en el conflicte entre l’ambició i l’amor, mostrant com les decisions poden transformar vides. Engin Akyürek, amb la seua capacitat per interpretar personatges intensos, dona vida a un rol clau en la història. Al seu costat, Aslı Enver brilla amb el seu talent i carisma, formant un duo que ha generat grans expectatives.

El rodatge ja ha finalitzat i la sèrie s’estrenarà el 2025. La producció va a càrrec de Tims&B, una de les companyies més prestigioses en la creació de continguts televisius a Turquia.

Engin Akyürek

La unió d’Engin Akyürek i Aslı Enver ha desencadenat entusiasme en xarxes socials. "Són dos actors increïbles i tenia moltes ganes de veure’ls junts", han comentat els seguidors. Més enllà de l’elenc, la sèrie promet una trama addictiva, amb un guió que atraparà des del primer capítol.

Tot indica que Eski Para es convertirà en una de les produccions més comentades de 2025. Amb un elenc de luxe, una història poderosa i un equip de primer nivell, la sèrie aspira a conquerir el públic i consolidar-se com un gran èxit.