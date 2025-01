Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’escriptor Ferran Torrent puja aquesta nit Al cotxe de TV3 per explicar en primera persona com va viure la dana a València. El seu poble, Sedaví, i casa seua van patir danys greus i durant el trajecte amb Eloi Vila mostrarà les conseqüències encara visibles després de tres mesos de la tragèdia. També parlarà d’El jo que no mor, la seua última novel·la.