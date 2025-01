Uns àudios grollers i masclistes deixen en evidència Ana Rosa Quintana i es fan virals

Un antic àudio de Ana Rosa Quintana insultant l’exdircom de Mediaset, Mirta Drago, ha generat una nova polèmica abans de la tornada de la periodista als matins. En un àudio gravat el 2017 i publicat el 2022, Ana Rosa Quintana arremet contra Drago i altres membres de Mediaset, com el conseller delegat Paolo Vasile. L’àudio de 4 minuts, que fins ara havia passat desapercebut, es va viralitzar el 27 de gener després de ser compartit per Guillermo Guijarro a Twitter, sumant més de 212.000 visualitzacions.

En la conversa amb el comissari Villarejo, Ana Rosa Quintana es refereix a Antena 3 i a l’estratègia de la competència en la indústria televisiva, llançant dures crítiques cap a Mediaset. La presentadora afirma que Antena 3 té "comprats tots els confidencials" i critica els seus propis companys d’empresa. En particular, es refereix a Mirta Drago de manera despectiva, dient-li “retardada mental” i qüestionant el seu treball com a dircom. A més, critica la gestió de Vasile en l’empresa, assenyalant el seu aparent desinterès per la comunicació, mentre atribueix el fracàs de Telecinco a la falta de gestió en aquest àrea.

Durant la conversa, fa ferotges comentaris despectius sobre Mirta Drago i insinua una relació inapropiada amb Vasile. "És que l’italià... Nosaltres tenim un problema enorme en Telecinco, un problema brutal en comunicació. Paolo fa la televisió, però desatén les altres coses. I té Mirta, que és un retardat mental, que li ha de fer unes mamades per sota de la taula... És molt lletja també", afirma Quintana en l’àudio.

Mirta DragoMediaset

L’àudio, que ressalta la falta de respecte envers els periodistes i l’acusació que Antena 3 compra la lleialtat dels periodistes amb viatges i regals, no va tardar en arribar a Mirta Drago, que va reaccionar a través de les seues xarxes socials. “I aquesta grolleria masclista en boca d’una dona?”, va escriure Drago, que va expressar la seua sorpresa per la viralización de l’àudio.

En el seu missatge, Drago també va subratllar la seua visió sobre el periodisme honest, emfatitzant que els periodistes no necessiten tractes de favor o suborns, sinó respecte i professionalisme. Quant a les desqualificacions personals d’Ana Rosa, Drago les va atribuir a una actitud misògina que reflecteix com algunes dones es comporten en l’entorn professional.

Ana Rosa Quintana

Al missatge de Drago li va ser donat suport per diversos excompanys de Mediaset, que van destacar la seua ètica i professionalisme. A més, la productora Fabricantes Studio, vinculada a La Fábrica de la tele, també va expressar el seu suport cap a l’exdircom, al·ludint al seu treball a Mediaset i la seua integritat.