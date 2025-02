Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Sexta emet en exclusiva Los amigos de Edu: Cristiano Ronaldo, una de les entrevistes més buscades al món del futbol. Edu Aguirre viatja a Riad per poder parlar amb Ronaldo sobre com és la seua vida a l’Aràbia, la seua família, el secret del seu èxit i la pressió de ser una de les persones més conegudes del món.