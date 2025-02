Preestrena de 'Magre, en espardenyes', que dissabte arriba a Lleida TV

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Screenbox de Lleida va acollir ahir la preestrena del documental Magre, en espardenyes, una coproducció de Lleida Televisió amb Mainera TV i amb el suport de l’ajuntament de Lleida. L’audiovisual, que mostra les diferents etapes de la vida d’aquest activista cultural i polític lleidatà, forma part dels actes commemoratius del seu centenari i s’estrenarà dissabte a Lleida TV.

El director del documental, Carles Gené, va agrair que “m’hagin elegit per poder dirigir aquesta peça”. Juan Cal, comissari de l’Any Jaume Magre, va recordar les activitats del 2024 tals com taules redones, un llibre o una exposició, “amb què hem tingut l’oportunitat de redescobrir Magre en una programació que ha atret més de 9.000 persones. Tot això per reivindicar una figura que ha influït en el desenvolupament cultural de Lleida” i va acabar agraint la col·laboració de les institucions així com de Lleida TV.

A la preestrena també van assistir la directora de SEGRE, Anna Sàez; Òscar Fernández, director de Lleida TV; i diferents autoritats.