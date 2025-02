Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El programa DiS que presenta Glòria Farré visita avui la seu dels Castellers de Lleida per parlar amb la seua acabada d’elegir primera presidenta, Mònica Aguilera, així com amb Marc Giné, que es manté com cap de colla. Tots dos recordaran els èxits de la temporada passada i del 30 aniversari que l’entitat celebra aquest any.