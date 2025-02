Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’actor Eduard Fernández reivindicarà aquesta nit la seua carrera professional a Lo de Évole de La Sexta i parlarà de com ha viscut la seua nominació a millor actor protagonista als Goya 2025 per la seua interpretació a Marco. També se sincerarà amb Jordi Évole sobre alguns dels moments més complicats de la seua vida o la seua faceta com a pare.