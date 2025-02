Els Premis Goya, amb el millor share des del 2020, més del 24%

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de 2.340.000 espectadors van seguir de mitjana la nit de dissabte passat la gala dels Premis Goya a La 1 de TVE, la qual cosa es va traduir en un 24,4% de quota de pantalla, el millor percentatge de la gala des del 2020 i nou dècimes més que l’edició anterior. A més, la gala va ser vista en algun moment de la nit per més de 6,5 milions d’espectadors únics, segons dades de Barlovento Comunicación. La cerimònia presentada per Maribel Verdú i Leonor Watling va aconseguir l’avantatge més gran de la seua història respecte a la segona opció en competència, amb 17,4 punts més de share, segons va informar diumenge l’Acadèmia del Cine. Per la seua part, el programa especial de la catifa roja va reunir 1.077.000 persones de mitjana, amb un share de l’11,2%, la millor quota des del 2022, i va congregar més de 3,6 milions d’espectadors únics.