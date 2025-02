‘La Sexta Columna’ analitza les crucials eleccions a Alemanya

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Sexta Columna, programa presentat per Antonio García Ferreras, es desplaça a Berlín i estrena aquesta nit (21.30) el reportatge Viaje a Alemania: Europa perdiendo el norte per analitzar el que es juga la Unió Europea en les pròximes eleccions alemanyes del diumenge 23. La primera potència europea amb la seua economia industrial i automobilística, que en el seu moment tirava de la resta, cau per tercer any consecutiu i es troba sumida en una profunda crisi, amb la ultradreta en un ascens històric; és a punt de canviar el paisatge Europeu? A continuació (22.30) s’emetrà el programa Equipo de investigación, presentat per Glòria Serra que estrena el reportatge El Manager, el cas del promotor canari Daniel Alejandro Cabrera, condemnat per defraudar i enganyar artistes com Los Morancos, Los Panchos, Andy i Lucas o Mocedades.