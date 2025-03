Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Joc de cartes s’acomiada amb un especial dels millors moments. En aquesta temporada va visitar Lleida per buscar el millor plat tradicional i va guanyar Isidre Codina (a la foto) del Bar Lídia. També van passar per la Franja de Ponent i la Val d’Aran. Actualment, ja estarien buscant restaurants a Lleida per a la nova temporada.