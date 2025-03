La història de les dones que van lluitar per poder votar, a La 2

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

En el marc del 8M, Documentos TV de La 2 estrena aquesta nit Déjala votar. Es tracta d’un documental que relata la història de les dones que van lluitar pel dret a vot i a ser elegides suportant humiliacions, empresonaments i tortures. Historiadors com Martial Poirson o Anne-Sarah Moalic explicaran com a partir del 1830 sufragistes a França, Anglaterra i altres països europeus es van organitzar per crear una campanya pel dret al sufragi i a ser elegides democràticament. Finlàndia va ser el primer país del món a concedir aquests drets el 1906. Les britàniques ho van aconseguir el 1928 i les franceses, el 1944. Entre els països que més van tardar hi ha Suïssa, en què la majoria de dones no van poder votar fins al 1990. També parlaran de figures com Joana d’Arc, Hubertine Auclaire o Emmeline Pankhurst.