La Sexta Columna presenta aquesta nit a les 21.30 h Trump vs. Zelenski: No lo has visto todo, un reportatge presentat per Antonio García Ferreras que analitza la tensa reunió que tots dos presidents van tenir el 28 de febrer passat. Gestos inapropiats, interrupcions, tensió i menyspreus. Què falta per veure de l’hostil partit a la Casa Blanca?