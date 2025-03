Dos històries de dones valentes, explicades per Txell Feixas

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

TV3 presenta aquesta nit dos capítols de la sèrie Dones en Lluita, que dirigeix Txell Feixas, amb les històries de Zuhal Sherzad a partir de les 22.03 h i Ana Rutilia Ical Choc a les 22.27 h. El primer capítol explora la història de resistència de Zuhal, una dona que desafia els talibans a l’Afganistan i que dirigeix una xarxa d’escoles clandestines per a més de 500.000 nens i nenes. Al segon capítol el programa es desplaça a Guatemala per seguir Anna Rutilia Ical Choc, una advocada que es juga la vida per defensar el seu país de l’espoliació de terres i recursos de la mà de les grans multinacionals. La sèrie documental compta amb quatre capítols més amb els testimonis de dones del Líban, d’El Salvador, el Senegal i Catalunya que expliquen les seues històries sobre com van prendre consciència i van començar la lluita pels drets bàsics que els havien arrabassat.