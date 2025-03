La vida d’Isabel Pantoja, plasmada en una sèrie i en un documental

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La cantant Isabel Pantoja i Mediacrest Entertainment S.L., productora audiovisual i distribuïdora de continguts, van firmar recentment un acord per rodar una sèrie de ficció i un documental sobre la vida i la carrera d’aquesta artista que porta més de 50 anys de trajectòria, que va començar als anys 70. Amb aquesta notícia es confirmen els rumors que fa setmanes que es parlen en programes com Vamos a ver de Telecinco, en el qual han assegurat que Pantoja cobraria uns 6 milions d’euros només per la sèrie. Tot i que encara no han revelat gaires detalls, sí que han anunciat que tindrà uns set capítols i inclourà des dels seus inicis fins a l’actualitat, mostrant les seues etapes de gran èxit en la música i alguns dels moments més complicats de la seua vida com la mort del seu espòs Paquirri el 1984 o l’entrada a la presó a Sevilla el 2014.