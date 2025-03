Només va ser un gag humorístic: Arxivada la denúncia contra Broncano i Lalachus per l’estampeta religiosa de les campanades

Publicat per agencias Creat: Actualitzat:

El magistrat del Jutjat d’Instrucció número 4 de Madrid ha decidit arxivar la denúncia presentada per l’organització Hazte Oír contra els humoristes David Broncano i Laura Yustres Vélez, coneguda com a Lalachus, per mostrar una estampa d’inspiració religiosa amb la figura del toro del Grand Prix durant les campanades de la Nit de Cap d'Any a La 1. El jutge considera que es va tractar d’un gag humorístic emparat per la llibertat d’expressió, sense intenció d’ofendre sentiments religiosos.

En la interlocutòria judicial, datada el 4 de març i contra el qual té cabuda recurs, el magistrat decreta el sobreseïment provisional de la causa que també incloïa el president de Radiotelevisió Espanyola, José Pablo López Sánchez. L’organització ultracatòlica ja ha anunciat que recorrerà aquesta decisió davant de l’Audiència Provincial de Madrid i el seu equip jurídic està treballant en l’escrit corresponent.

Segons el document a què ha tingut accés l’agència EFE, el jutge assenyala que "la perpetració d’un suposat delicte d’ofensa de sentiments religiosos no està degudament justificada", per la qual cosa procedeix a l’arxivament. El magistrat argumenta que el gag "es troba dins dels límits de la llibertat d’expressió, ja que va ser emès en el marc d’un programa de final d’any l’1 de gener de 2025, en un to humorístic."

Els arguments del jutge per a l’ arxivament

La interlocutòria judicial destaca que l’escena tenia "una intenció clarament humorística sense que en cap moment en el diàleg entre els presentadors es faci cap menció religiosa, com tampoc no apareix la imatge de Jesucrist al pit del toro sinó només un cor i rajos de llum."

El magistrat considera que no es compleixen els elements que conformen l’article 525 del Codi Penal per dos motius principals. Primer, perquè "la intenció dels mateixos denunciats no pot afirmar-se que sigui el de ferir o menyscabar" sentiments religiosos, sense necessitat que declarin com investigats. I segon, perquè no s’aprecien actes de vexació directes sobre les persones que professen una determinada religió.

"La llibertat d’expressió empara, no només les informacions o idees que són favorablement rebudes, sinó també aquelles que xoquen, inquieten o ofenen", recull textualment la interlocutòria judicial. A més, afegeix que "en les societats democràtiques, els grups religiosos han de tolerar les crítiques públiques i el debat sobre les seues activitats, creences o ensenyaments, sempre que tals crítiques no suposin insults intencionats i gratuïts o discurs de l’odi".