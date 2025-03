Arxivada la denúncia ultra contra Broncano i Lalachús

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Un jutge de Madrid arxiva la denúncia que l’associació ultra HazteOir va presentar contra David Broncano, Laura Yustres Lalachús i la cúpula de Ràdio Televisió Espanyola encapçalada pel seu president, José Pablo López, per les campanades que van presentar Broncano i Lalachús a La 1, durant les quals la còmica va mostrar una estampeta d’una vaqueta del GrandPrix caracteritzada com la Verge. El jutjat pren aquesta decisió perquè entén que el gest de Lalachús no va ofendre ni es tracta d’un delicte contra els sentiments religiosos, que era el que l’associació denunciava que els presentadors suposadament van cometre durant la retransmissió de les campanades a La 1. De fet, el jutge rebutja aquesta denúncia declarant que “la sàtira i el recurs a la irreverència han estat en no poques ocasions un recurs artístic per fer crítica social”.