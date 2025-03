Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Antonio Orozco visita avui a les 16.05 el programa La matemática del espejo al canal 24 hores. L’intèrpret d’èxits com Devuélveme la vida, Mi héroe o Que me busquen por dentro puja a un ring de boxa amb Carlos del Amor per parlar dels durs cops que ha hagut de superar durant la vida.