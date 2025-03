Paz Padilla serà una de les convidades d’‘Emparejados’

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Paz Padilla continua sumant aparicions a Atresmedia després del final del seu contracte amb Mediaset, amb 15 anys de relació professional. L’andalusa serà una de les convidades de la segona temporada d’Emparejados, el programa de l’exfutbolista Joaquín Sánchez i la seua esposa, Susana Saborido. La temporada passada, l’actriu i presentadora es va deixar veure en el seu programa, Te falta un viaje, amb la seua filla, Anna Ferrer, com a col·laboradora de TardeAR. Però ara, sense contracte pel mig, la humorista és lliure d’aparèixer a qualsevol cadena. Fa un mes va evidenciar-ho a l’acudir com a convidada a El Hormiguero, on de passada va reconèixer que desitja anar a La revuelta. En el primer especial, Joaquín i Susana van entrevistar Jesulín i María José Campanario, en una gala en què també van participar Almudena Cid i Lorena Castell.