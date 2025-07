‘La familia de la tele’ posa rumb a La 1 amb un clar sabor de ‘Sálvame’

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La familia de la tele, un innovador magazín diari, s’estrenarà a l’abril a La 1 amb María Patiño, Aitor Albizua i Inés Hernand al capdavant i el suport de Belén Esteban com a col·laboradora especial. Amb ells, el programa comptarà amb un ampli equip de col·laboradors format per rostres coneguts del món de Sálvame i el periodisme com Lydia Lozano, l’aranesa Núria Marín, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros, Carlota Corredera, Silvia Taulés, Chelo García-Cortés, Martín Bianchi, Raúl Rodríguez, Javier de Hoyos i Marta Riesco.

Tots arriben procedents de Ni que fuéramos Shhh, que va nàixer com un experiment d’internet, a l’anomenat Canal Quickie de Youtube i Twitch, i que va acabar fent el salt a la televisió gràcies a Ten. El seu forat al canal i a les plataformes digitals el va heretar Carlota Corredera i el seu nou Tentáculos.