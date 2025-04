'Operación Triunfo' tornarà al setembre i obre fase de selecció a través de TikTok

Publicat per agencias Creat: Actualitzat:

La tretzena edició d’Operación Triunfo tornarà al setembre a la que va ser la casa de la seua última entrega, Prime Video, i obrirà un innovador procés de selecció a través de la plataforma de TikTok.

Els responsables han comunicat aquest dilluns que, de l’1 al 7 d’abril, els qui desitgin participar en el nou OT hauran de pujar un vídeo de 45 segons de durada amb l’etiqueta #OTCover2025, en els quals dedicaran 15 segons a presentar-se i els 30 restants a interpretació musical.

Segons la nota de premsa, hi haurà total llibertat per elegir la cançó "que millor reflecteixi el seu talent", que serà avaluat per un equip que tornarà a tenir al capdavant Noemí Galera.

Els seleccionats en aquesta primera fase seran convocats a partir de maig a una prova presencial amb hora programada, de manera que s'evitaran les llargues cues i esperes.

Aquest sistema ja va ser utilitzat en l’anterior edició i es va convertir en un fenomen en xarxes, amb més de 30.000 vídeos, el que va fer d’ella la convocatòria amb més candidatures i d’on van sortir artistes que avui ja estan treballant en la música com Juanjo Bona, Paul Thin, Ruslana, Chiara o Naiara.

Precisament aquesta última es va proclamar el 19 de febrer de 2024 l’última guanyadora d’OT 2023 en la primera edició que acollia una plataforma audiovisual, una prova que es va saldar amb més de 3,5 milions d’espectadors únics estimats durant les seues catorze setmanes d’emissió, segons dades de Prime Video.

"Operación Triunfo ha superat totes les nostres expectatives", van afirmar els responsables de la companyia, que només a la final del programa va rebre 5,6 milions de vots, i fins i tot més per a la desena gal·la, 8,6 milions, xifra que va superar els registres històrics de 2018 (amb 3,6 milions).