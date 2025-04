Pugna entre RTVE i CCMA per registrar el nom del nou canal en català

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Rosa Romà, ha afirmat aquest dijous que "oficialment encara no hi ha un nom decidit" per al projecte 2Cat de RTVE , tot i que ambdues corporacions van registrar aquesta nomenclatura dilluns passat a l'oficina espanyola de Patents i Marques. Durant la presentació del videojoc 'Dracamar' a la biblioteca de Sarrià - J. V. Foix, Romà ha assenyalat que mantenen una comunicació constant amb les plataformes amb què col·laboren en coproduccions.

Val a dir que la CCMA utilitza des de fa més d'un any la nomenclatura 3CAT en tots els seus continguts, substituint la històrica marca Tv3.

"El nostre focus és el nostre projecte i l'ambició de recorregut que li estem donant", ha remarcat Romà, qui considera "una bona notícia" qualsevol iniciativa que promogui l'ús social de la llengua catalana. La CCMA està centrada actualment en "fer créixer l'univers de continguts 3Cat i adaptar-lo a nous hàbits de consum amb nous llenguatges", segons ha explicat la seva presidenta.

La cursa pel registre de la marca

Segons consta al web de l'oficina espanyola de Patents i Marques del Ministeri d'Indústria, tant la CCMA com RTVE van iniciar dilluns per separat el tràmit per assegurar-se el control de la marca "2Cat". Aquest moviment simultani reflecteix l'interès d'ambdues corporacions públiques per protegir els drets sobre aquesta denominació, que podria designar un nou canal o plataforma audiovisual en català.

Romà ha confirmat que la CCMA manté contacte regular amb RTVE, així com amb EITB, la FORTA i altres plataformes amb què desenvolupen projectes conjunts, tot i que no ha ofert més detalls sobre les negociacions específiques al voltant del projecte 2Cat.