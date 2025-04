Antena 3 estrena avui una nova edició de ‘Tu cara me suena’

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Antena 3 estrena avui (22.10) una nova temporada de Tu cara me suena, que arranca amb un nou elenc de concursants disposats a coronar-se com a guanyadors. Bertín Osborne, Ana Guerra, Manu Baqueiro, Gisela Lladó, Goyo Jiménez, Yenesi, Esperansa Grasia, Melani i Mikel Herzog Jr. són els nous concursants. Àngel Llàcer torna a la taula del jurat, que incorpora Flo juntament amb Chenoa i Lolita Flores, que segueixen una temporada més. En aquesta primera gala, Bertín imitarà Omar Montes, mentre que Gisela es transformarà en Katy Perry i Melani en Céline Dion. Baqueiro actuarà com a Harry Styles i Grasia es posarà a la pell de La Mosca Tse-Tse. Mentrestant, Llàcer comptarà amb Lorena Castell, Miki Nadal i Sílvia Abril en el concurs Congelados, adaptació del japonès anomenat Freeze, i que arribarà pròximament a Antena 3.