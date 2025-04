L’operació Rambla, a ‘Fem ciutat’ de Lleida Televisió

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Lleida Televisió emet avui a les 22.00 el quart capítol de Fem ciutat, programa en el qual s’aborda de forma extensa la remodelació de rambla Ferran. La periodista Judit Montoy conversarà amb l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, sobre l’estat de les obres, quines millores proporcionaran al barri i com la ciutadania podrà ser testimoni d’aquesta transformació. Montoy també parlarà amb el director del Museu Morera, Jesús Navarro; la regidora d’Agenda Urbana i Espai Agrari, Begoña Iglesias, i amb empresaris de la zona que rebran bonificacions per impulsar els seus negocis. Mentrestant, la segona edició del Link Up Fest centrarà Lleida Activa (21.00). L’esdeveniment és un punt de trobada per a start-ups, empreses innovadores i inversors estatals. Hi participaran Jordi Bernat, impulsor de Link Up, i dos empreses participants: Level4 i Nubulus.