RTVE diu que el seu canal en català complementarà l’actual oferta

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Radiotelevisió Espanyola (RTVE) va presentar ahir el seu nou canal en català sense deixar clar encara quin serà el nom que portarà aquest projecte, pel qual la corporació oferirà una nova programació diferent i gestionada des dels seus estudis de Sant Cugat del Vallès. Arran de diverses filtracions que apuntaven que aquesta nova proposta de Televisió Espanyola es diria 2CAT, nomenclatura similar a la de la CCMA, el president d’RTVE, José Pablo López, va assenyalar durant la presentació del nou canal que “volem complementar l’oferta a Catalunya”. “Tenim el compromís de col·laboració amb la CCMA i la resta de mitjans públics, com La Xarxa.” Les emissions començaran per la Diada amb la meitat dels continguts en català. Per a aquesta nova proposta RTVE destinarà aquest any vuit milions d’euros, xifra que creixerà fins als onze el 2026.