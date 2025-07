‘Cuina com puguis’ torna avui a TV3 amb Laura Escanes i Gerard Romero

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La cuina, la competició i l’humor tornen a encendre avui (22.45 hores) els fogons a TV3 amb l’estrena de la segona temporada de Cuina com puguis, presentat per Marc Ribas, i amb el xef Ivan Surinder i la pastissera Sofía Janer com a jurat. Vuit famosos s’enfronten en un torneig per veure qui improvisa millor a la cuina.

En cada programa els esperen dos proves sorpresa que mesuraran la creativitat, la presentació i l’execució dels seus plats. D’aquesta manera, cuinaran amb patins o amb les mans lligades. Laura Escanes i Gerard Romero, estrelles de les xarxes socials, protagonitzen la primera eliminatòria. L’actor Roger Coma i la cantant Sofia Coll seran els concursants de la segona. També hi participaran el raper Lildami, la periodista aranesa Núria Marín, l’especialista en premsa del cor Laura Fa i l’influencer Pau Joanmiquel.